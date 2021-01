VITORIA-GASTEIZ (Spagna) – Reduce dalla sconfitta con l’Atletico Madrid capolista, il Siviglia batte 2-1 in trasferta il Deportivo Alaves ed entra in zona Champions: i 33 punti ottenuti in 18 partite, infatti, valgono il quarto posto, ad una lunghezza di distanza dal Barcellona terzo e a quattro dal Real secondo. La gara dell’Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz si mette subito bene per la formazione andalusa, che sblocca il risultato al 3′ con En-Nesyri. I padroni di casa

Advertisements

trovano il pari già al 12′ con, ma l’ex Genoa e Milanristabilisce le distanze, siglando il gol vittoria al 30′. Nella ripresa, dopo l’ingresso diper(che col match winner condivide l’esperienza in Serie A nei medesimi club), il tris arrivato con l’autorete died annullato dalper un precedente fallo di mano (83′) e il clamoroso penalty del 2-2 fallito da(91′), il tecnicoregala uno scampolo di partita all’italo-argentino. Terminano entrambi 2-2 gli altri incontri di giornata: insuccede tutto in meno di mezz’ora, col gol lampo di(4′), l’uno-due ospite (doppietta diall’8′ e all’11’) e la definitiva risposta di(28′); in, la formazione castigliana rimonta con(71′) e(89′) un doppio svantaggio firmato(9′ e 43′).