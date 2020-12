ottenerne almeno un altro, preziosissimo. Gli ospiti per poco non hanno approfittato della sterilità offensiva dell’Athletic e del palleggio fine a sé stesso della squadra di Gaizka Garitano.

BILBAO (Spagna) – Finisce 1-0 l’anticipo della 13esima giocata di Liga al San Mames, tra l’Athletic Bilbao e l’Huesca. Partita avara di emozioni, ma le occasioni migliori le ha avute l’Huesca con Javi Ontiveros, ancora molto ispirato dopo il gol che ha deciso l’ultima sfida con l’Alaves. Sono stati i primi tre punti della stagione conquistati con una vittoria, che avevano portato a 11 totali. Ci è mancato poco per

Lampo di Berenguer

Il tecnico ha dovuto attendere che mancassero 5 minuti dalla fine per vedere un po’ più stabile la sua panchina. All’85’ infatti arriva la svolta della partita, grazie a un lampo dell’ex Torino Berenguer. Suo l’assist meraviglioso per Kodro, che calcia di sinistro fuori. L’arbitro decide però di sanzionare una trattenuta molto leggera di Pulido (espulso per doppia ammonizione) e assegna il calcio di rigore. Se ne occupa lo stesso Kodro, che calcia centralmente e fa respirare Garitano. Al 91′ arriva poi anche il 2-0 (ingeneroso nei confronti dell’Huesca) con un colpo di testa di Nunez su calcio d’angolo.