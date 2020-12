VALLADOLID (Spagna) – Al Nuevo Josè Zorrilla i padroni di casa del Valladolid e i baschi dell’ Osasuna , rispettivamente penultimi e terz’ultimi in classifica, si contendono pesanti punti salvezza. I padroni di casa, nonostante la scorsa sconfitta contro l’Atletico, sembrano tornati in palla dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime quattro gare, mentre per la squadra di Pamplona la vittoria manca da ben sei giornate.

Valladolid-Osasuna 3-2, il tabellino

Osasuna avanti, Weissman la ribalta: 3-2 per il Valladolid

Primo affondo e gol per i padroni di casa: al 7′ il centravanti israelinano Shon Weissmann riceve da Plano al limite ed entra in area, fulminando Herrera con un destro nell’angolo di sinistra. I baschi pareggiano al 28′ con Ante Budimir: il croato ex Crotone sfrutta un cross di Oier e segna di testa anticipando il portiere avversario. La partita si ribalta al 44′, quando Roberto Torres raggiunge un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro all’angolino basso di sinistra. Secondo gol in campionato per il 10 dell’Osasuna. Il secondo tempo si apre con il Valladolid alla ricerca del pareggio, e lo ottiene al 56′ grazie ad Orellana che trasforma un rigore assegnato per un fallo in area di Herrera. Partita vivace e squadre che rispondono colpo su colpo: ospiti vicini al gol con Calleri al 68′ e padroni di casa che replicano con Marcos Andre, finchè al 76′ Weissman realizza il definitivo 3-2 per il Valladolid, incornando di testa su un preciso cross di Hervias e realizzando la sua doppietta personale.