PRINCIPATO DI MONACO – Il Monaco vince 2-0 contro il Brest nel 27° turno di Ligue 1. Senza Pellegri ancora ai box per infortunio, al Louis II i padroni di casa hanno l'occasione di andare in vantaggio al 30′, ma Ben Yedder si fa parare il rigore da Larsonneur. Al 59′ però Kovac indovina il cambio, inserendo Jovetic al posto proprio dell'attaccante franco-marocchino: è proprio l'ex Fiorentina a trovare al 76′ controlla un assist di Golovin al limite dell'area e mette il pallone in rete nell'angolino basso di destra. Al 90′ Volland mette il sigillo alla vittoria segnando il 2-0 trasformando in gol una punizione di Golovin. Successo importante per i monegaschi che raggiungono momentaneamente il Lione al terzo posto a 55 punti.