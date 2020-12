Il Lilla non si ferma e vince anche contro il Dijon: 2-0 con gol di Yazici e Weah. Sorride la classifica agli uomini di Galtier che guardano tutti dall’alto con 32 punti in Ligue 1. Male invece il Montpellier che crolla in casa contro il Metz 0-2, e perde terreno dal Lilla, rimanendo in quinta posizione. Il Reims fa 3-2 al Nantes, mentre Nimes–Nizza termina 0-2. Colpo dello

Advertisements

che vince 2-0 con l’in trasferta.