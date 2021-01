Lille-Reims, tabellino e statistiche

Advertisements

Vittoria in rimonta per il Rennes

Il Rennes di Rugani, assente per infortunio muscolare, supera fuori casa in rimonta il Brest per 2-1. Padroni di casa in vantaggio con Honorat al 4′ ma dopo pochi minuti arriva il pareggio di Bourigeaud al 7′. Rete decisiva di Grenier al 77′. Il Rennes sale al quarto posto con 36 punti mentre il Brest resta a quota 26. Pareggio, 1-1, tra Nantes e Lens. Passano in vantaggio i padroni di casa con il rigore trasformato da Louza. A 10′ dal termine è Kakuta a farsi perdonare il precedente errore dal dischetto riportando il punteggio in parità. Punto importante per il Nantes che mantiene tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Netto successo del Bordeuax, 3-0, ai danni del Nizza. Decidono le reti di Hwang, Baysse e Basic. Vince di misura, 1-0, lo Strasburgo contro il St. Etienne grazie al gol realizzato al 29′ da Ajorque.

Brest-Rennes, tabellino e statistiche