Alla fine della nona giornata il Psg è primo da solo in Ligue 1. La squadra di Tuchel ringrazia il Lilla che pareggia con il Lione, fallendo la risposta a Mbappé e compagni. Finisce 1-1, a Bamba replica l’autogol di Celik che salva il Lione, rimasto in dieci al 50′ per il rosso a Guedes. Il Monaco di Niko Kovac dà spettacolo con il poker al Bordeaux confezionato da Ben Yedder (in rete su calcio di rigore), Martins e Volland (doppietta per il nazionale tedesco) e sale a 14 punti, superando proprio il Bordeaux (12). Pellegri subentra nella

ripresa. Vittorie anche per Nizza, 3-0 all’Angers, Metz, trascinato da Gueye che affonda il Nimes, e, che sfrutta al massimo il turno casalingo e batte 2-1 lo, in Italia con l’Under 23 della, firma al 14′ il gol con cui ilpassa aritrovando il successo dopo 4 partite.0-0.

Ligue 1, la classifica

Fonte tuttosport.com

