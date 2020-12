il varco e passa: Ekambi pescache senza esitare spara a rete e batte Navas. La reazione parigina stenta ad arrivare, grazie ad una grande organizzazione difensiva degli ospiti, e nella ripresa èa sfiorare il raddoppio, al minuto 67, impegnando seriamente l’ex portiere del Real Madrid. Nel finale sale il nervosismo e dopo il palo sfiorato daarriva il cartellino rosso perche stendecon un bruttissimo, costringendo il numero 10 ad abbandonare il campo tra le lacrime. Festa per, entrato al 65′, mentre è diversa la sorte per l’ex Juvein campo fino al 73′, ma mai incisivo per la formazione di Tuchel che ora è a -1 dal duo di testa.

PARIGI (Francia) – Il Psg cade in casa contro il Lione, nel big match della 14esima giornata di Ligue 1 , e perde il primo posto in classifica a favore della formazione di Garcia e del Lille , uscito vincente dalla sfida con il Bordeaux . Una gara molto tattica quella in scena al Parco dei Principi con le due formazioni attente a non concedere possibilità all’avversario. Al 35′ però la squadra ospite trova

Lille al primo posto

Con una prestazione di carattere il Lille di Galtier batte il Bordeaux, 2-1 il finale grazie alle reti di Bamba e Fonte, e guadagna il primo posto approfittando del passo falso dei parigini. Un gol dell’ex Milan M’Baye Niang al 28′ ha permesso al Rennes di espugnare il campo del Nizza, mentre Vittoria casalinga per il Brest che tra le mura amiche non lascia scampo al Reims, grazie alle reti di Honorat e Mounie. Ottimo risultato anche per il Lorient che con un tondo 3-0, firmato da Boisgard, Hamel e Wissa, batte con una prova convincente il Nimes. Pareggio in trasferta per il Dijon che in casa del Nantes ottiene un 1-1 prezioso per la lotta alla salvezza. Infine, si chiude sul 2-2 lo scontro tra Strasburgo e Metz, con i padroni di casa che sotto per ben due volte riescono a pareggiare i conti negli ultimi minuti della partita.

Ligue 1, la classifica