STRASBURGO (FRANCIA) – Successo esterno di misura del Marsiglia che batte lo Strasburgo grazie alla rete realizzata da Sanson. Tre punti fondamentali per gli uomini guidati da Villas-Boas che superano in classifica il Nizza portandosi in quarta posizione a quota 18 punti. Ottava sconfitta su dieci partite per i padroni di casa che restano in penultima piazza. Negli ospiti Nagatomo parte titolare mentre Strootman si accomoda inizialmente in panchina.

Partita molto bloccata nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, al 59′, lo Strasburgo colpisce un palo con Lala. Al 72′ il Marsiglia sblocca il match. Sponda di testa di Benedetto per Sanson che, con una volée di destro dal limite, batte Kamara realizzando la rete del definitivo 1-0. Al 77′ l’ex Roma Strootman entra al posto dell’autore del gol. Al 92′ il direttore di gara va al VAR per un presunto rigore a favore dello Strasburgo ma il Marsiglia viene graziato dall’on field review.

Strasburgo-Marsiglia, curiosità e statistiche

La classifica di Ligue 1

