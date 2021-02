Marsiglia – Nizza 3-2, tabellino e statistiche

Il Marsiglia torna a vincere: 3-2 al Nizza

Il gol del vantaggio dei marsigliesi è opera di Alvaro,

Al 47′ il Nizza accorcia le distanze con Gouiri, che aggancia un cross di Boudaoui e mette in rete sulla destra del portiere. Al 53′ però ancora Khaoui piomba su un pallone vagante in area e batte il portiere con tiro centrale rasoterra, portando il risultato sul 3-1. All’88’ Sellouki finalizza un bell’assist di Gouiri e accorcia le distanze per la squadra della Costa Azzurra, ma è troppo tardi: finisce 3-2. Tre punti importanti per il Marsiglia che salgono al sesto posto con 37 punti, mentre il Nizza resta fermo a 29 in quattordicesima posizione.

che al 14′ segna il suo primo gol in Ligue 1 sfruttando un calcio d’angolo di Payet. Il raddoppio arriva invece al 42′, quandoe batte Benitez.