NANTES (FRANCIA) – Nonostante un ampio turnover il Psg riesce a battere il Nantes 3-0 grazie a un Mbappé in forma smagliante. I parigini, dunque, mantengono la prima posizione momentaneamente a +3 dal Lilla. Tuchel schiera nuovamente dal 1′ l’ex Juve Kean. L’attaccante italiano, però, viene sostituito a inizio secondo tempo dal giovane Ruiz-Atil. Il Psg la sblocca a inizio secondo tempo grazie a Herrera che raccoglie un assist del solito Mbappé. Sempre il numero 7, al 64′, sigla il raddoppio su calcio di rigore. Il Nantes qualche minuto dopo ha la possibilità di riaprire il match ma

Bamba si fa ipnotizzare dal dischetto da Navas. All’88’ Sarabia sigla il definitivo 3-0.

Rimonta del Rennes contro il Brest

Torna vincere il Rennes dopo il ko della scorsa settimana contro l’Angers e lo fa in casa per 2-1 contro il Brest nella nona giornata della Ligue 1. Per i padroni di casa decisive le reti di Da Silva (66′) e Aguerd (70′); inutile l’iniziale vantaggio degli ospiti realizzato da Honorat (57′). Con questo successo il Rennes si porta momentaneamente in seconda piazza agganciando il Lilla a quota 18.

