PARIGI (FRANCIA) – Nuovo passo falso del Psg in Ligue 1. Dopo la sconfitta con il Monaco, infatti, i parigini non vanno oltre il 2-2 contro il Bordeaux con il Lille che può tentare l’aggancio in vetta alla classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio a sorpresa al 10′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo spizzata di testa di Pembele che infila la sua porta. Al 27′,

dopo un consulto al VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo su. E’ lo stesso brasiliano a battere Costil dal dischetto siglando l’1-1. Un minuto dopo ancora il 10 dei parigini protagonista con una conclusione da fuori respinta dall’estremo difensore del Bordeaux. Sulla ribattuta si fionda l’ex Juveche realizza il 2-1. Al 60′ suggerimento di Ben Arfa per Adli che, dal limite dell’area, infila Rico. Nel finale entra anchema il Psg non riesce a trovare la rete della vittoria.