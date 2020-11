STRASBURGO (FRANCIA) – Il Rennes non riesce a sfruttare la superiorità numerica e viene bloccato sul pari, 1-1, dallo Strasburgo. I padroni di casa passano in vantaggio a metà della prima frazione di gioco. Cross basso di Lala per l’accorrente Thomasson che infila Gomis. Al 40′ Mitrovic commette un fallo da ultimo lasciando in inferiorità numerica lo Strasburgo. Al 61′ azione tutta di testa del Rennes confezionata da

Truffert e conclusa da. All’84 ancora l’autore dell’1-1 protagonista ma il suo colpo di testa termina sul palo. Terza partita consecutiva senza vittoria in Ligue 1 per il Rennes che resta momentaneamente in sesta posizione. I padroni di casa, invece, continuano ad occupare la penultima piazza.