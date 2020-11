MONACO (FRANCIA) – Nonostante un grande primo tempo il Psg viene sconfitto dal Monaco che rimonta due reti nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo il grande protagonista è Mbappé, autore di una doppietta. Nella ripresa Volland, con due reti, e Fabregas trascinano l’undici di Kovac alla vittoria. Dopo otto successi di fila, dunque, si ferma la striscia degli uomini di Tuchel. Al 25′ Di Maria lancia

in profondità Mbappé. Il numero 7 brucia in velocità Disasi e supera Mannone. Al 37′ è ancora il fuoriclasse francese a siglare il 2-0 dagli undici metri. Al 39′ il VAR annulla una rete all’ex Juventus. Nello scadere della prima frazione di gioco stessa sorte per Mbappé. Al 52 è Volland a riaprire il match siglando il gol del 2-1. Al 66′ assist disempre per l’attaccante tedesco che, a porta sguarnita, fa 2-2. All’82’ Diallo compie un fallo da ultimo uomo in area e si becca il cartellino rosso. Dal dischetto Fabregas regala la vittoria ai monegaschi.

Monaco-Psg, curiosità e statistiche

Rennes battuto dal Bordeuax

Vittoria di misura in trasferta per il Bordeaux che supera il Rennes, 1-0, grazie alla rete realizzata da Ben Arfa che supera Gomis con una conclusione chirurgica dal limite dell’area di rigore. L’undici guidato da Gasset, dunque, ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive e sale momentaneamente in undicesima posizione. Dopo un ottimo inizio arriva la terza sconfitta di fila per i padroni di casa che rischiano di perdere il piazzamento in zona Europa League.

Rennes-Bordeaux, curiosità e statistiche

Fonte tuttosport.com

