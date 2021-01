Psg-Montpellier, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

Advertisements

Psg, poker al Montpellier: doppietta di Mbappé

Pochettino ritorna in panchina dopo l’isolamento dovuto alla positività al Coronavirus, Icardi parte dal 1′ a discapito di Kean. Il Montpellier resta in 10 al 18′ per un rosso diretto a Omlin, reo di aver atterrato Mbappè lanciato a rete appena fuori area: per l’espulsione del portiere svizzero l’arbitro ha avuto il conforto del

Advertisements

Var, che ha modificato la decisione riguardo il colore del cartellino. Al 34′ il Psg passa in vantaggio con, che imbeccato bene nello spazio da Di Maria, entra in area e salta con un bel tocco sotto il portiere avversario. Nel secondo tempo Icardi manca l’appuntamento col gol al 55′, ma il raddoppio del Psg arriva poco dopo: al 60′ infatti Mbappè approfitta di un controllo goffo di Hilton e mette al centro per, che di piatto mette in rete il 2-0. Neanche un minuto ed arriva il terzo gol: Florenzi mette al centro un pallone che viene deviato da un avversario, Icardi raggiunge la sfera ed è bravo a centrare la porta di destro con potenza. Il Montpellier perde completamente la bussola e il minuto seguente subisce il poker: ècon un tap-in a porta vuota su assist del centravanti argentino ex Inter. Finisce 4-0 per i parigini, che confermano il loro primato in classifica.

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram