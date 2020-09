PARIGI – Un “derby di Francia” al veleno. La prima vittoria dopo quasi 10 anni dell’Olympique Marsiglia al Parco dei Principi si porta dietro un bel po’ di strascichi. Alla rabbia del Paris Saint Germain, ancora a secco di vittorie in Ligue1 dopo due giornate, si aggiunge quella di Neymar, espulso nel concitato finale sfociato in rissa, e furioso per aver subito insulti razzisti.

L’episodio e la rabbia di Neymar

Al centro della polemica c’è il difensore ospite Alvaro Gonzalez. I due si erano battibeccati già durante il primo tempo quando l’uruguaiano aveva accusato Di Maria di avergli sputato addosso. Poi nel secondo tempo le entrate dure del difensore hanno innervosito ulteriormente Neymar che in pieno recupero, nel marasma generale, si è sentito dire: “Stai zitto macaco”. Il brasiliano infuriato ha chiesto ironicamente ad arbitro e quarto uomo dopo l’espulsione se quello fosse o meno razzismo senza ricevere risposta. Su Twitter O’Ney ha poi rincarato la dose: “L’unico rimpianto è di non avere davanti a me ora quello str….”.

Il botta e risposta sui social

“Per il Var è facile cogliere la mia aggressività – ha proseguito Neymar -, ora voglio che si cerchi l’immagine del razzista che mi ha chiamato “scimmia figlio di put…”. L’uruguaiano, sempre sui social, ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa: “Non c’è spazio per il razzismo. Una carriera pulita con tanti compagni di squadra e amici ogni giorno. A volte bisogna imparare a perdere”. Una difesa che il brasiliano non ha gradito: “Non sei un uomo che ammette il suo errore. Insultare e portare il razzismo nelle nostre vite non va bene. Non ti rispetto! Non hai carattere! Assumiti la responsabilità di quello che dici, amico… sii un uomo! Razzista!”.

Le reazioni dei protagonisti

Ora saranno le immagini a spiegare, per quanto possibile, cosa sia realmente successo. Il ds dei parigini Leonardo invoca la prova tv, il tecnico Tuchel rimane più prudente: “Non ho sentito insulti razzisti, ma non vuol dire che non ce ne siano stati”. Anche il tecnico del Marsiglia, Villas-Boas resta cauto: “Non so se ci sono stati insulti razzisti, spero di no, perché non c’entrano nulla col calcio. Io, però, lo sputo di Di Maria a Gonzalez l’ho visto”.



