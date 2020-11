BREST (Francia) – Il Brest sfrutta al massimo il turno casalingo e batte il Lille, rivale del Milan in Europa League, per 3-2. Ai padroni di casa basta la prima frazione di gara per ipotecare il successo per via delle reti di Pierre-Gabriel, Perraud e Cardona. Gli ospiti non restano a guardare ma i due gol di Yilmaz non bastano alla squadra guidata da Galtier. Vince in rimonta

e grazie ad un rigore sbagliato all’88’ ilche piega per 2-1 il. Gli uomini divanno sotto nel primo tempo a causa di una sfrotunata autorete del portiere Lopes, ma nella ripresa ribaltano la gara al 65′ e al 74′ grazie alla doppietta di. A dieci dalla fine l’errore deicisivo di Bouanga dagli unidici metri regala tre punti all’OL.Finisce con un pirotecnico 4-4 invece il match tra: dopo un primo tempo relativamente tranquillo con le due formazioni a riposo sull’1-0, accade tutto nella ripresa con il ribaltone ospite evitato al 91′ dalla doppietta in un minuto di Sotoca.

Lione-St.Etienne, tabellino e statistiche

Ligue 1, i risultati

Cade il Monaco, manita Angers

Il Monaco passa in casa del Nizza per 1-2. Apre le danze Disasi nel primo tempo per la squadra di Pellegri, oggi subentrato nei minuti finali di gara, mentre nella ripresa è Diop a raddoppiare. Per il Nizza accorcia le distanze Lees Melou ma i monegaschi non si lasciano sorprendere dal ritorno dei padroni di casa e conquistano una vittoria preziosa. Colpo esterno per il Nantes, che passa in casa del Lorient per 2-0 con le reti messe a segno da Bamba e Blas. Sulla stessa linea l’Angers, che ne segna ben 5 al Nimes. Non vanno oltre l’1-1 Metz e Dijon: a segno inizialmente gli ospiti con Balde, Yade rimette poi a posto il risultato per i padroni di casa.

