Da Punta del Este a San Siro, passando per Cagliari. Nahitan Nandez sta vivendo giorni emozionanti, visto che la trattativa per il suo passaggio all’Inter sta prendendo corpo giorno dopo giorno. Lui, che è nato sul mare, è impaziente di sbarcare a Milano dopo i begli anni sardi. E il suo sì convinto all’Inter aiuta non poco il club di Zhang. Ieri l’amichevole di Lugano ha offerto una prova in più di quanto il giocatore uruguaiano sia attratto dai colori nerazzurri.