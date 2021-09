C’è una nuova opportunità per i tifosi interisti: grazie alla partnership con Keemoji, da oggi sarà possibile personalizzare e rendere sempre più interattiva e nerazzurra la tastiera del proprio smartphone. Attraverso l’app “Inter Keyboard” by Keemoji (disponibile su iOS e Android) ogni utente potrà trasformare la tastiera dello smartphone in un vero e proprio hub nerazzurro, personalizzandola con il nuovo logo dell’Inter, con i colori del club e con le ultime news ufficiali sulla squadra.