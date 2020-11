Positivo, negativo e di nuovo positivo. L’Inter perde Marcelo Brozovic per la sfida di campionato contro il Sassuolo. “FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente – si legge nel comunicato pubblicato dalla società – Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara Advertisements ”. Il centrocampista croato, inizialmente positivo lo scorso 13 novembre, giovedì era risultato negativo al tampone di controllo effettuato al termine della quarantena: tuttavia, l’esito del nuovo test non gli permetterà di rientrare in squadra per la sfida contro i neroverdi.