“Scudetto? Juve favorita ma ci sono anche Lazio e Inter” ROMA (ITALPRESS) – “Auguriamoci che la curva del virus cali ancora in modo tale che si possa allentare la misura della quarantena per le squadre di calcio. Magari si potrebbe isolare solo il giocatore contagiato e tenere sotto stretto controllo gli altri senza mettere in quarantena tutti e anche le squadre avversarie incontrate, altrimenti è inutile ricominciare”. Questa l’idea dell’ex commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi sulla ripartenza del campionato, prevista per il 20 giugno. “Io spero che la stagione possa finire – ha aggiunto l’allenatore viareggino ai microfoni della trasmissione ‘Aspettando le parole’ su Rai 3 – Mancano tante partite, sono convinto che sia possibile riuscirci ma bisogna ragionare su quello che potrà succedere. In particolare sulla misura della quarantena perché i calciatori sono a posto, sono controllati quotidianamente”. “Chi vince lo scudetto? Una tra Juventus, Lazio e Inter, che se batte la Sampdoria nel recupero è ancora in corsa – chiosa Lippi – Darei una percentuale maggiore alla Juventus”. (ITALPRESS). spf/glb/red 30-Mag-20 20:56