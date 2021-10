La storia era lì, pronta per essere raccontata. Tre donne italiane, non più giovanissime, capaci di

qualificarsi nello stesso giorno per un torneo WTA. Martina Di Giuseppe, Giulia Gatto Monticone e

Federica Di Sarra fanno (quasi) 95 anni in tre e hanno trascorso buona parte della loro carriera nei tornei

inferiori, in cerca di un salto di qualità e un po’ di gloria. Nella prima domenica del Courmayeur Ladies

Open – Cassina Trophy (235.238$, Mapei indoor), il tris della vecchia guardia azzurra è saltato per un

punto. Un solo punto, i due matchpoint sciupati dalla Di Sarra nel tie-break del secondo set contro Aliona

Bolsova, prima testa di serie del tabellone di qualificazione. Con un tennis davvero notevole, la laziale è

arrivata a un passo dall’impresa, ma un paio di errori al momento clou l’hanno beffata (è poi finita 3-6 7-6

6-2). Peccato, perché avrebbe raggiunto per la seconda volta un main draw WTA (la prima risale a

Gdynia, in Polonia, lo scorso luglio) in una carriera che tempo fa si era bloccata per assenza di

motivazioni, al punto che si era messa a fare la maestra a Velletri, nel circolo gestito dal fratello. La

qualificazione ottenuta da Martina Di Giuseppe e Giulia Gatto Monticone sarà uno stimolo in più a

invitarla a riprovarci. La romana ha superato 6-3 6-4 l’indiana Ankita Raina, molto a disagio con le

variazioni della Di Giuseppe, soprattutto uno slice di rovescio che sul campo in resina rimane molto

basso.

OCCHIO A QINWEN ZHENG

Ottimo match della Gatto Monticone: opposta alla georgiana Oksana Kalashnikova (che ultimamente si

dedica soprattutto al doppio), ha avuto qualche problema solo in avvio di secondo set, ma ha mostrato una

superiorità piuttosto netta (6-1 6-4 lo score) col suo tennis sornione, ma via via sempre più solido. Nulla

da fare per la giovane Federica Rossi (6-2 6-3 da Cristina Bucsa, prima testa di serie), mentre il weekend

ha evidenziato le enormi potenzialità della cinese Qinwen Zheng, 19enne e n.158 WTA, già in grado di

esprimere un tennis esplosivo. Non ha lasciato scampo a Urszula Radwanska (sorella minore di

Agnieszka) e si propone come possibile sorpresa del torneo. Ne è convinto anche il suo nuovo coach, lo

spagnolo Pere Riba, ex n.65 ATP. “Lavoriamo insieme da tre settimane, il contatto è nato tramite IMG.

Sono impressionato dalle sue qualità: deve comprendere meglio il gioco, ma quando lo avrà fatto può

davvero fare grandi cose” ha detto Riba. Lunedì scatta il tabellone principale, che nella giornata di

domenica ha patito i forfait delle prime due teste di serie: in mattinata era sopraggiunto il ritiro di Camila

Giorgi (infortunio al piede destro), mentre nel pomeriggio ha comunicato il forfait anche Ons Jabeur: già

costretta al ritiro a Mosca, la tunisina è stata bloccata da un problema al gomito. Il loro posto in tabellone

è stato preso rispettivamente da Ann Li e Dayana Yastremska, che a loro volta saranno rimpiazzate da due

lucky loser Raina e Radwanska. Subito in campo quattro italiane, spicca il derby tra la Gatto Monticone e

la valdostana Martina Caregaro.

PAOLINI E SAMSONOVA A 3.466 METRI CON SKYWAY

Il 25 ottobre 2021 sarà anche un giorno da record: si svolgerà l’atteso evento sul Monte Bianco, in cui

verrà battuto il primato di altitudine per un palleggio tennistico. Il record attuale appartiene a Roger

Federer e alla sciatrice Lindsay Vonn, che nel luglio 2014 tirarono qualche colpo a 3.454 metri di altezza,

su un ghiacciaio svizzero. Avranno l’onore di battere il record Jasmine Paolini e Liudmila Samsonova,

che saranno portate fino ai 3.466 metri, punto più alto raggiungibile con la funivia Skyway, laddove sarà

allestito un campo da tennis in uno scenario da sogno. Per entrambe sarà un’emozione indimenticabile,

oltre a essere un modo suggestivo per preparare un torneo che le vede tra le possibili protagoniste, e in cui

esordiranno martedì.

PARTNERSHIP CON FEBAL CASA

Le gare hanno preso il via in questi giorni, inaugurando un’escalation che poi ci porterà verso il gran

finale del prossimo weekend. Una corsa verso l’eccellenza in cui si inserisce la nuova partnership con

Febal Casa, un altro brand di assoluto prestigio. Da oltre 60 anni (il marchio è nato nel 1959), Febal

Casa offre programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte giorno, notte

e camerette. Arredamenti modulabili e personalizzabili in grado di creare uno stile ritagliato su misura in

base alle singole esigenze e al gusto personale. Offrendo un prodotto di così elevata qualità, Febal Casa si

è posizionato nel mercato italiano e internazionale, con un target di riferimento che spazia dall’utente

finale ai professionisti del settore. Il Courmayeur Ladies Open – Cassina Trophy è lieto di accogliere nella

sua famiglia Febal Casa, con cui condivide un forte spirito di internazionalità, vista la presenza di

giocatrici provenienti da ogni parte del mondo.