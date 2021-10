Mancano poche ore alla scadenza dei termini per presentare alla Corte di Giustizia UE un documento ufficiale con le osservazioni a favore della Uefa nella battaglia contro la Superlega. Ne sono già arrivati 15, tra cui quelli di Spagna e Francia, ma quello dell’Italia al momento non c’è. Una situazione sorprendente e che potrebbe avere effetti collaterali molto pesanti, a partire dal mancato appoggio della Uefa alla candidatura italiana a Euro 2028.

battaglia di principio

—

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, dopo la Giunta Coni, ha fatto il punto della situazione senza nascondere la propria delusione: “Per il tramite del Sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, ho rappresentato al Governo la posizione della Figc in merito alla costituzione dell’Italia nel giudizio sulla Superlega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea, evidenziandone rischi e criticità. Auspico che avvenga entro oggi per non porre il nostro Paese al di fuori di un consesso molto ampio di Stati che supportano la Uefa in quella che riteniamo sia una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico”.