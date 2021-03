Il difensore dell’Italia Leonardo Bonucci ha analizzato il successo degli azzurri sull’Irlanda del Nord ai microfoni della Rai: “E’ stato importante non subire gol anche se oggi abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, soprattutto nel secondo tempo. C’erano gli spazi per far male all’Irlanda, ma comunque da quando c’è Mancini abbiamo sempre uno spirito e un entusiasmo diverso che ci può portare lontano”. Sui 23 risultati utili consecutivi, il difensore Bonucci ha le idee chiare: “Vuol dire che c’è un grande lavoro dietro. Merito del ct, dello staff e della disponibilità dei giocatori”. Eliminazione con la Svezia? “È una ferita che rimarrà, ma da questa delusione dobbiamo prendere la rabbia giusta per tornare dove meritiamo di stare”. Sulla mancanza di pubblico il difensore azzurro ha detto: “Vedere uno stadio vuoto non è bello, la parte passionale del calcio è quella che manca di più. Speriamo che nella partite dell’Europeo possa ritornare il pubblico sugli spalti e la vittoria di oggi la dedichiamo a loro, e a chi sta soffrendo”.

