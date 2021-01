NYON (Svizzera) – Sono state svelate oggi a Nyon le avversarie della Nazionale azzurra Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2023 che si disputeranno in Georgia e Romania. Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato si giocheranno le loro carte nel Girone F contro: Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo. L’Italia era in prima fascia insieme a Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca Portogallo, Olanda e Croazia. I gironi

prenderanno il via a marzo 2021 per concludersi a giugno 2022. Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda (non conteranno i risultati contro le seste) accederanno direttamente alla fase finale. Le altre otto seconde si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per gli ultimi quattro posti disponibili.