Ora Caniggia ha predisposto con il suo avvocato Fernando Burlando una causa contro il figlio Alexander e la ex moglie per le continue offese nei suoi confronti, e soprattutto per gli insulti nei confronti della fidanzata Sofía Bonelli. Ecco le dichiarazioni della fidanzata dell’ex calciatore ai microfoni di Gente: “Voglio che tutti paghino. Dovranno pagare dal primo momento in cui mi hanno attaccato. Non mando più giù problemi gratis, né combatterò gratis. Fernando, l’avvocato, sa già cosa fare. Non farò causa ad Alexander perché lo farà Claudio. Io ho già intentato una causa contro Mariana. L’altra figlia Charlotte? Mi dispiace per quella ragazza, mi ha anche attaccato molto e questo mi dà fastidio. Ha detto che non mi conosce e invece mi sono presa cura del suo cane. Un giorno è venuta piangendo a bussare alla mia porta, parlando male di sua madre. Sono tutti falsi qui. Si uccidono a vicenda! Se voglio chiarire altro? Sì! Per favore, ti chiedo di scrivere questo: “A Mariana piacciono le noccioline al burro”. Ci sono persone che capiranno (ride), non avranno nemmeno la casa che occupano a Marbella. Perché loro occupano le case, non pagano nemmeno l’affitto, non hanno niente, sono abusivi VIP. Ha un fratello di nome Cristian che vive al piano di sopra nella casa in Spagna, è uno che ha vissuto tutta la vita con Claudio. Oltre a Gonzalito, lo conosciamo già tutti. Applausi! Lo dico io, Vive e occupa!”