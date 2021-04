39-35 Bayern al riposo

—

I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio, ma il +14 che avevano dopo il primo quarto è evaporato in fretta nel secondo per la gran reazione dell’Olimpia Milano, passata addirittura in vantaggio per la prima volta nel match prima che i tedeschi chiudessero con un parziale di 7-2. Il Bayern sta tirando 15/27 dal campo, Baldwin e Lucic miglior realizzatori con 7 punti. Milano ha reagito al primo quarto orribile con un secondo da 26 punti: tira 12/30 dal campo, Delaney miglior realizzatore con 8 punti

Fonte Gazzetta.it

