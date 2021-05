La gioia di Eriksen

Così Eriksen, decisivo a Crotone: “Gol scudetto? Non ufficialmente, dobbiamo aspettare. Però siamo molto vicini al titolo. Sono molto contento per il gol, non ne ho segnati tanti ma se questo sarà il gol dello scudetto sarò felicissimo. Domani (oggi, ndr.)? Resterò con la famiglia”.

Fonte Gazzetta.it

