Mike Maignan, portiere che il Milan ha acquistato dal Lille per 15 milioni di euro bonus inclusi, si presenta in conferenza stampa. Alle ore 13:45 il francese, fresco Campione della Ligue 1, risponderà, a Milanello, alle domande dei giornalisti. I tifosi del Milan sperano di soddisfare qualsiasi curiosità sul loro nuovo beniamino.