Juve, gli assenti e i convocati

Senza Paulo Dybala che deve ancora recuperare da un affaticamento muscolare della scorsa settimana, Cristiano Ronaldo restato alla Continassa a svolgere lavoro atletico e Weston McKennie, fermo per precauzione dopo un problema al tendine del ginocchio sinistro che non gli ha impedito di allenarsi regolarmente in settimana. Questi i convocati di Massimiliano Allegri. Portieri: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio. Difensori: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter, Albian Hajdari. Centrocampisti: Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia, Fabio Miretti, Daouda Peeters, Dejan Kulusevski, Matias Soulè. Attaccanti: Marley Akè, Felix Correia, Andrea Brighenti, Alejandro Marques

Fonte Gazzetta.it