La notizia del ritorno di Allegri non ha lasciato indifferenti i tifosi della Juventus, che sui social hanno già iniziato a commentare e gioire per il ritorno del tecnico che negli ultimi anni, più di tutti, ha lasciato il segno nel cuore dei supporter della Vecchia Signora.

Dopo l’addio di tre anni fa, Massimiliano Allegri torna alla Juventus e sarà dal prossimo anno il nuovo allenatore bianconero. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma le strade del club bianconero e del tecnico toscano convergeranno nuovamente sullo stesso cammino, per cercare di ricominciare da dove il tecnico aveva lasciato.

Liveblog – Dal “corto muso” al toscano “Halma, sono tornato”: tifosi pazzi per Allegri

