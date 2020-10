MILANO – Fabio Liverani ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il pari 2-2 in casa dell’Inter: “C’è un po’ di rammarico, ma credo che abbiamo fatto la partita che potevamo fare in questo momento, con grande cuore e il sacrificio. In questo mese e mezzo abbiamo avuto tantissime difficoltà per lavorare con continuità e conoscere i nuovi – le parole del tecnico del Parma a Sky -. Ma speriamo che questo periodo che ci ha “attaccato” passi e ci permetta di lavorare tutti e in serenità. Sulla gara con l’Inter: “ La fisicità di Lukaku sarebbe stata Advertisements modulo anche perchè tra venerdì e sabato abbiamo perso due difensori centrali. La difficoltà è proprio questa, vai a dormire con un pensiero, poi il tampone la mattina dopo cambia tutto. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, ma per fare certe cose in campo serve continuità. Ci stanno provando ed è questa la cosa che mi rende più orgoglioso. Gervinho? Anche se sono giovane come allenatore conosco le dinamiche, con la società eravamo d’accordo per una rosa doppia nei ruoli, definendola nell’ultimo giorno di mercato. Se fosse andato via lui sarebbe dovuto arrivare qualcun altro, ma è stato meglio così. Dobbiamo saperlo accendere di più durante i novanta minuti” .

