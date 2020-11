LIVERPOOL – Liverpool nei guai a causa degli infortuni. Durante il ritiro delle nazionali Andy Robertson è andato ko. Il terzino sinistro, infatti, non ha preso parte alla sfida di Nations League della Scozia in Slovacchia per un problema al bicipite femorale. Un infortunio che si unisce a quelli degli altri tre titolari della linea difensiva del Liverpool che giocherà le prossime partite di Premier League in difficoltà. Advertisements Virgil van Dijk durante il derby con l’Everton, Joe Gomez durante il ritiro della nazionale inglese, Trent Alexander-Arnold per un problema al polpaccio e ora anche il terzino sinistro. Una tegola per Klopp che sta già pensando a come cercare di tamponare la situazione per gennaio.

