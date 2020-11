LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Klopp stupisce tutti e nonostante il 3-0 sul Leicester è un fiume in piena davanti ai microfoni di Sky Sports. I Reds mettono ko la formazione dell’ex Brendan Rodgers e tornano in vetta alla Premier League in comproprietà con il Tottenham di Mourinho, che sabato ha battuto il City di Guardiola (2-0). Tutti si aspettavano dunque un Klopp raggiante davanti alle telecamere, ma

Advertisements

il tecnico tedesco con un gran colpo da teatro spiazza tutti e sbotta: “Se voi non parlate con BT Sport, siamo tutti fregati. Sky e BT Sport devono mettersi d’accordo, perchè se continuiamo a giocare il mercoledì e poi il sabato alle 12:30 non so se finiremo il campionato con 11 giocatori”.

Liverpool-Leicester 3-0

Advertisements

Liverpool, Klopp è una furia

“So che a voi non interessa e il problema sta tutto lì – spiega il tecnico tedesco -. Ne parliamo da tantissimo e non succede mai nulla. E non parlo del Liverpool, parlo di tutti. Ieri Piquè ha avuto un grave infortunio al ginocchio, oggi Saka forse anche e lui ha giocato tutte e tre le partite con l’Inghilterra. E la gente ci dice di fare turnover, ma con chi? Noi abbiamo qualche scelta in più nel reparto offensivo, ma gli altri sono ragazzini. È un problema enorme e dipende solo dalle televisioni. Giocheremo con l’Atalanta mercoledì e poi alle 12:30 sabato col Brighton, ci arriveremo a pezzi. E sto pensando di regalare loro i punti, ecco come stanno le cose”.

Salah, la “stoccata” di Klopp dopo la positività: “Io rifiutai inviti alle feste”