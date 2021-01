SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) – Il Liverpool perde in casa del Southampton (1-0, gol di Ings) e incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato (la prima lo scorso 4 ottobre in casa dell’Aston Villa, clamoroso 7-2). Per i Reds si apre così una mini crisi. Per i campioni d’Inghilterra, infatti, si tratta della terza partita di Premier League senza vittorie (prima del ko al St. Mary’s Stadium, pareggi contro West

Liverpool, Klopp sbotta con gli arbitri

Il Liverpool rischia ora di perdere la vetta della classifica, con lo United a pari punti ma con un partita in meno. Punti pesanti, dunque, quelli persi dai Reds, che mandano su tutte le furie il tecnico tedesco Jurgen Klopp, che al termine del match se la prende con gli arbitri per un rigore negato per un intervento su Mané: “Per me il rigore era netto, vado dal quarto ufficiale per chiedere se rivedranno l’azione al Var è la risposta è stata: ‘Già fatto, niente rigore’. Sicuri al 100%. Vorrei capire con che velocità siano andati a rivedere l’azione da ogni angolo giusto per poter capire. Ma era tutto già stato visto, nessun rigore al 100%. Non possiamo farci nulla, so soltanto che lo United ha avuto più rigori negli ultimi due anni che il Liverpool negli ultimi cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia mia la colpa o di come possa essere possibile. Ma questa realtà non giustifica la nostra prestazione”.