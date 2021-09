continuità per l’alfa

E mentre impazza il “toto-piloti” 2022 — manca l’ufficialità sul compagno del neo arrivo Valtteri Bottas e c’è un ballottaggio tra Giovinazzi e il cinese Guanyu Zhou — l’Alfa cerca continuità dopo la discreta prestazione del GP Olanda a Zandvoort: 15° un brillante Kubica, saltato a bordo della C41 in tempo reale per l’improvviso stop di Raikkonen, e 14° un Giovinazzi formidabile in qualifica (7°) e poi frenato da qualche intoppo in gara.