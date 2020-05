“Il debutto al San Paolo incredibile, in Italia squadre più difensive” NAPOLI (ITALPRESS) – “Il debutto al San Paolo è stato incredibile, i tifosi mi hanno accolto molto bene, mi sono sentito alla grande. Mi hanno fatto sentire orgoglioso di far parte di questa squadra”. Arrivato nel mercato di gennaio dal Celta Vigo, Stanislav Lobotka non ha avuto molto tempo per ambientarsi vista la lunga sospensione scattata a marzo a causa del coronavirus, ma poche settimane sono state sufficienti per considerare positivo l’impatto con Napoli città e squadra. “Qui ci sono tutti ottimi giocatori, Mertens, Insigne, Zielinski, Fabian – racconta lo slovacco, rispondendo sui social alle curiosità dei tifosi azzurri – Gattuso è un grande allenatore, vuole giocare un tipo di calcio che amo. È anche molto simpatico ma sa anche quando è il momento di dedicarsi a lavoare duramente, per questo è speciale”. Amico di Hamsik, cresciuto con Ronaldinho come idolo, Lobotka ammette che fra Liga e serie A la differenza sta soprattutto nel fatto che “qui in Italia le squadre sono molto difensive, piace loro coprirsi per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c’è più libertà”. Infine una battuta sulla sua nuova città: “Amo Napoli, soprattutto il centro storico che profuma di cibo, è fantastico. Credo che tutta la mia famiglia ami stare qui”. (ITALPRESS). glb/red 19-Mag-20 18:24