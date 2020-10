LUCCA – Chiuso il capitolo Francesco Monaco, la Lucchese ha scelto il suo nuovo allenatore, che sarà un volto conosciuto come Giovanni Lopez. “La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, può vantare esperienze come vice allenatore della Lazio, in Serie A, oltre a quelle da primo incaricato con Vicenza e Viterbese. Allenatore dal carattere forte e tatticamente preparato, arriva a Lucca dopo aver raggiunto l’accordo con la società rossonera in data odierna”, si legge sul sito dei

Advertisements

rossoneri.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram