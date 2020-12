Alex Sandro sull’infortunio: “E’ stata dura”

Advertisements

“Juve grande squadra, Ronaldo è importantissimo”

“I bianconeri sono un’ottima squadra– esordisce il tecnico ex Brescia ed Inter – possono in tutti i momenti Advertisements . Si è poi soffermato sull’importanza di Ronaldo nello schacchiere juventino: “Lui è un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra al Milan, Messi al Barcellona, Ramos al Real Madrid e Lewandowski al Bayern Monaco. Sono quei giocatori che non possono non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane. Lui è importantissimo, per quello che fa in campo e perché dà fiducia a tutta la squadra con la sua presenza ed è importante per la squadra avere un giocatore con questo carisma e queste caratteristiche“.

Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot 2020

“Campionato italiano? Fra i più importanti”

“Il campionato italiano è riuscito ad attirare giocatori importanti in Europa, molto importanti. Credo che per questo sia tra i più seguiti, al livello di quello spagnolo e inglese. Sono convinto che il calcio italiano continuerà a essere uno dei più importanti al mondo“. Sostiene ancora Lucescu: “Il covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita”.