Lunedì 19 aprile. È la data che l’Uefa ha fissato come termine ultimo per le città che ospiteranno Euro 2020 per far sapere al comitato organizzatore se ammetteranno o no gli spettatori allo stadio per la rassegna continentale di giugno. “In quella data verrà deciso se le partite previste in quelle città si disputeranno effettivamente in quegli impianti” ha fatto sapere l’Uefa, in un messaggio a Roma, Monaco, Bilbao e Dublino, le quattro città che ancora non hanno condiviso col governo del calcio europeo i loro piani.Un ultimatum in piena regola.

Porte (semi)aperte

Le altre 8 città in cui sono in programma partite di Euro 2020 hanno tutte informato l’Uefa dei loro piani: le porte degli stadi saranno aperte, in una percentuale che va dal 25% al 100% del totale. Londra ha annunciato una capienza del 25% per la fase a gironi e gli ottavi, ma spera di salire ulteriormente per semifinali e finale, con decisione definitiva da annunciare a inizio giugno. Budapest conta di avere lo stadio pieno, anche se per entrare i tifosi dovranno attenersi ad un rigidissimo protocollo. San Pietroburgo per ora avrà lo stadio pieno per metà, ma conta di salire ancora. Al 50% anche Baku, ma per entrare in Azerbaigian servirà un tampone negativo. Amsterdam, Bucarest, Copenhagen e Glasgow hanno annunciato una capienza tra il 25 e il 33%, ma le prime tre hanno fissato entro fine mese un nuovo monitoraggio della situazione Covid in Olanda, Romania e Danimarca per decidere se aumentare ulteriormente la capienza degli impianti