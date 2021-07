“Blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno”. Questa la decisione dell’Uefa, su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, in occasione dell’incontro di calcio Ucraina- Inghilterra previsto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

TUTTI A CASA

La decisione è stata adottata per il contenimento dell’emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all’evento sportivo: in sostanza si vuole evitare che i tifosi inglesi entrino in Italia per assistere alla partita in un momento in cui la variante Delta del Covid preoccupa.