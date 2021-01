Il 2021 in casa Lukaku inizia davvero all’insegna del lusso. La punta dell’Inter, infatti – testimonial Maserati già da alcuni mesi – ha trovato sotto lo champagne un regalo davvero particolare: una Levante Trofeo da ben 580 cv .

DOPO LA GHIBLI ARRIVA LEVANTE

Già la scorsa estate, lo stesso Lukaku aveva posato in alcuni scatti accanto ad una Maserati Ghibli proprio davanti lo Stadio San Siro. Tuttavia, solo pochi mesi dopo, ecco che il giocatore dell’Inter si è trovato a “scartare” per Natale un nuovo bolide della Casa automobilistica modenese. Non potendo proprio fare a meno dei social, Lukaku ha subito postato su Instagram un breve video corredato con uno speciale ringraziamento a Donatella Versace. Il calciatore belga, infatti, è anche testimonial della famosa casa di moda.

SUV DA 300 KM/H

La Maserati Levante Trofeo è spinta da un motore V8 Twin Turbo da 3,8 litri tarato in funzione della trazione integrale intelligente Q4 e capace di erogare 580 cv, che a detta dello stesso costruttore risulta uno dei motori più potenti mai montati su una quattroruote del Marchio. Tutto questo le vale prestazioni di assoluto prestigio, ovvero accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e velocità massima di 300 km/h.

Inoltre, la Levante Trofeo può contare su interni in pelle con elementi in fibra di carbonio, una modalità di guida “Corsa” – capace di fornire una risposta dell’acceleratore più rapida e cambi di marcia più veloci – ed esterni aerodinamici con minigonne laterali, spoiler posteriore e un cofano in alluminio con doppie prese d’aria.

