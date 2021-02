MILANO – Protagonista nell’Inter che tenta la fuga scudetto, Romelu Lukaku è soddisfatto dopo il 3-0 sul Genoa. I nerazzurri sono stati trascinati da un gol e da un assist del bomber belga, salito a 18 reti in campionato, una in meno del capocannoniere Cristiano Ronaldo: “Stiamo crescendo e sono molto contento per la vittoria, adesso dobbiamo pensare al Parma, perché non sarà una partita facile – le parole di Advertisements tutti grandi margini di miglioramento. Ho delle buone sensazioni“. Sulla lotta con Ronaldo per la classifica dei cannonieri dice: “Sono in un ottimo momento, ma l’importante è che vinca l’Inter e che tutti lavoriamo per la squadra, sono molto contento di essere qui“.