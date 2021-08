Il no è stato secco. Ma la domanda è: fino a che punto l’Inter saprà resistere? Si parla di Romelu Lukaku, ovviamente. Il Chelsea ha offerto a Zhang 90 milioni di sterline (ovvero circa 105 milioni di euro) più il cartellino di Marcos Alonso per il centravanti. La società nerazzurra ha rispedito al mittente l’offerta, senza neppure aprire la trattativa. Ma la partita non può essere considerata chiusa. Tutt’altro. È assai probabile che i Blues a breve faranno una nuova offerta, magari solo cash: a quel punto starà a Marotta e Ausilio prendere una decisione. Va detto che Alonso non interessa, almeno non nell’ambito di questa trattativa. Lukaku in questo momento è in una posizione di attesa: non pressa per andare via, ma allo stesso tempo non direbbe no alla destinazione inglese, a differenza di quanto la stessa società nerazzurra aveva capito anche solo fino a 72 ore fa.