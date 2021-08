Il belga ha da poco completato i test medici prima della firma con i Blues, entro sera la partenza per l’Inghilterra

Ultimo atto tra Lukaku e l’Inter. Nonostante manchi ancora l’ufficialità del trasferimento al Chelsea, il belga ha compiuto lo step finale prima di firmare il contratto che lo legherà ai Blues per le prossime quattro stagioni, con uno stipendio di 12 milioni netti all’anno (più 3 di bonus).

L’ultimo passo è stato compiuto alla clinica Columbus di Milano, dove Big Rom ha svolto le visite mediche di rito. Accompagnato dal proprio agente, il belga è arrivato in clinica intorno alle 13.40, per fare ritorno a casa circa 40 minuti dopo. I test hanno dato esito positivo, adesso non resta che formalizzare il trasferimento.

Partenza in giornata — Come ventilato ieri in tarda serata, Lukaku lascerà Milano in giornata con destinazione Londra, dove (salvo clamorose sorprese) firmerà il ricco contratto con i Blues. Il belga volerà a Londra con un aereo privato per recarsi immediatamente nella sede del club di Abramovich. L’attaccante ha già salutato gli ormai ex compagni ad Appiano, ed è pronto a tuffarsi nella nuova avventura.

Tanto Lukaku quanto il Chelsea contano di chiudere nel più breve tempo possibile, in modo da consentire a Tuchel di poter disporre del giocatore per la Supercoppa europea contro il Villarreal in programma mercoledì sera. Resta solo da capire se e quando il belga deciderà di salutare anche i tifosi nerazzurri che lo hanno ricoperto d’affetto negli ultimi due anni. Al momento sui profili social del giocatore regna il silenzio più assoluto, mentre la rabbia e la delusione del popolo nerazzurro montano di ora in ora.

