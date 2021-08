Romelu Lukaku, ormai è addio all’Inter. L’attaccante belga avrebbe comunicato al tecnico Simone Inzaghi e ai compagni – e ovviamente alla dirigenza che già era a conoscenza della trattativa – l’iniziale intenzione di rimanere in nerazzurro, ma che la delicata situazione societaria del club lo spinge però ad accettare il corteggiamento del Chelsea. L’Inter, che aveva rifiutato un’offerta di 100 milioni di euro più il cartellino di Alonso, ha stabilito la cifra per cederlo in 130 milioni e ora aspetta una formalizzazione dell’offerta da parte del club inglese nelle prossime ore. Quel che ormai appare certo è che il giocatore lascerà l’Inter. Per Lukaku sarebbe un ritorno nel Chelsea, vincitore dell’ultima Champions League, dove lo aspetta un contratto da 12 milioni a stagione più bonus.