Le quote scommesse Champions League di oggi offrono una panoramica teorica di quelle che potrebbero essere le probabili vincitrici della finale 2022. Il PSG è la squadra che su tutte dovrebbe dominare la competizione perché possiede una rosa stellare grazie ai nuovi acquisti Hakimi e il grande Messi che affiancherà Mbappé, Neymar e Icardi in attacco. Non bisogna sottovalutare il City che deve vendicare la finale della scorsa edizione e neanche il Bayern Monaco.

Nei gironi sono presenti quattro italiane e si spera riescano a riservare belle sorprese per tutti gli appassionati di calcio della Penisola.

Il Gruppo B del Milan

Girone infernale per il Diavolo che si troverà stretto in una morsa fra Liverpool e Atletico Madrid, con la variante Porto che di sicuro non regalerà niente. Nonostante ciò, la storia della Champions ci ha insegnato che nulla è mai scontato e il Milan di Pioli (con Ibra all’attacco) proverà a superare il girone arrivando più in alto possibile. Il ritorno dei rossoneri nella competizione più importante d’Europa potrebbe riservare gradevoli sorprese per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il Gruppo D dell’Inter che ritrova Real Madrid e Shakhtar come nell’edizione precedente

Soltanto il Tiraspol differenzia il girone di quest’anno dell’Inter da quello dell’anno scorso. Real Madrid e Shakhtar sono squadre che sicuramente daranno filo da torcere ai nerazzurri, anche se la nuova squadra di Inzaghi è partita alla grande in campionato nonostante i cambiamenti e le partenze importanti di Lukaku e Hakimi. Se il Real è la squadra più temibile del girone, lo Shakhtar di De Zerbi potrebbe rappresentare una sfida non semplice in quanto l’allenatore ha militato nel campionato italiano e conosce già la squadra.

Il Gruppo F dell’Atalanta

Sembrerebbe all’apparenza un girone semplice quello dell’Atalanta, in quanto soltanto il Manchester United di Cristiano Ronaldo potrebbe impensierire la compagine di Gasperini, ma la Dea dovrà stringere i denti anche contro Villareal e Young Boys per cercare di agguantare gli ottavi. Grazie al gioco solido e offensivo, i nerazzurri possono sperare di raggiungere gli ottavi e con un po’ di fortuna anche i quarti: potrebbero facilmente diventare la squadra rivelazione di questa edizione.

Il Gruppo H della Juventus lascia ben sperare

La Juventus si troverà ad affrontare il Chelsea che potrebbe dare del filo da torcere nelle due gare del girone, il Malmo e lo Zenit dovrebbero consentire ai bianconeri di racimolare punti facili e superare tranquillamente il girone. La Juventus di Allegri è sicuramente la squadra italiana favorita per raggiungere le prime quattro posizioni, anche se non bisogna sottovalutare Malmo e Zenit perché molto spesso (troppo) la Vecchia Signora ha sofferto in Europa con squadre di ranking inferiore.

L’ultima finale di Champions italiana del 2002/2003

La finale di Champions League 2002/2003 fu disputata all’Old Trafford di Manchester da Juventus e Milan, terminò 0 – 0 e vinsero i Diavoli ai rigori. Questa è stata l’ultima finale totalmente italiana e non solo, in semifinale arrivò anche l’Inter che fu battuto dal Milan, quindi tre squadre su quattro semifinaliste erano italiane, combinazione che lascia ben sperare per l’edizione 2022.