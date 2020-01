Incidente in mare senza conseguenze per l’equipaggio per lo scafo AC75 di Luna Rossa che ha disalberato durante un allenamento nel Golfo di Cagliari il 28 gennaio. Come spiega lo stesso team sui canali social, l’incidente è avvenuto a poche miglia da Marina di Capitana. Nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito nell’incidente.

“L’albero, le vele e tutta l’attrezzatura sono stati immediatamente recuperati dai ragazzi a bordo, coadiuvati dai gommoni dello shore team. Tutto il team è già al lavoro per tornare in acqua il prima possibile e riprendere gli allenamenti in vista della prima tappa dell’America’s Cup World Series che si terrà a Cagliari dal 23 al 26 aprile“, scrive Luna Rossa Prada Pirelli Team sui social.