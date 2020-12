Il team Luna Rossa prepara l’assalto alla 36esima America’s Cup in Nuova Zelanda, appuntamento dal 15 gennaio al 24 febbario. “É stato un anno particolare, con vicende che hanno profondamente condizionato la nostra vita. Il 2021 ci attende con sfide importanti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor, partner e fan, per il loro caloroso supporto” ha detto Luna Rossa Prada Pirelli Team in vista del nuovo anno. Dopo oltre due

anni di attesa, finalmente il 17 dicembre, gli AC75 si sono allineati sul campo di regata. Lo spettacolo è stato unico, con intensi momenti di match race che hanno tenuto con il fiato sospeso. Con tutte le 12 prove concluse, lasi chiude per il team con un terzo posto. Tre vittorie e tre sconfitte, posizionano l’AC75 Luna Rossa al terzo posto della classifica generale, che vede in testa i neozelandesi di Emirates Team New Zeland e gli americani di American Magic. Nulla di fatto per le regate della Christmas Race, annullate per assenza di vento.Il lungo week end si chiude con un bilancio positivo. Le regate, con ogni condizioni di vento, hanno consentito di verificare le performance della barca e valutare i prossimi step.