MAIA – La presenza nel Maia Open di Paolo Lorenzi finisce in anticipo. Il torneo in Portogallo, challenger Atp dotato di un montepremi di 44.820 euro si sta tenendo in quella che è l'ultima settimana di appuntamenti del circuito challenger per questo 2020. Il 38enne senese, 144° del ranking e sesto favorito del tabellone, dopo essersi imposto in rimonta sul qualificato ceco Michael Vrbensky, è stato sconfitto per 6-1 dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 155 della classifica mondiale.